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В Саратове пройдет экологический форум

Новости
В Саратове пройдет экологический форум


В Саратове на площадках Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А состоится V Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Он проводится с 19 по 21 октября.

Программа форума включает проведение

научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;

конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2023): переработка, утилизация и рециклинг отходов опасных отходов, обеспечение экологической безопасности»;

конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);

панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;

круглого стола «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».

Всероссийский научно-общественный форум организуют и проводят ФГБОУ Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. совместно с Федеральным экологическим оператором и Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке профильных министерств Правительства Саратовской области.

Подробнее на сайте: http://ecoforsite.org/forum.php