Продолжается прием работ для участия в областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя»
До 20 октября есть возможность успеть подать заявку и работы для участия в ежегодном областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя».
Конкурсантами могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений области, а также участники программы переселения соотечественников.
На сегодняшний день уже поступило порядка 200 работ. Конкурсанты присылают фотографии в номинации «Мы живем в Саратовской области», детские рисунки на тему «Моя семья, моя Россия», а также рассказы с общей тематикой «Саратовская область – мой дом».
Напомним, с условиями участия и номинациями конкурса можно ознакомиться в Положении, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.
Победители конкурса получат памятные призы и дипломы. Лучшие работы будут размещены в ежегодном журнале министерства труда и социальной защиты области «Добро пожаловать в Саратов».
Конкурсантами могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений области, а также участники программы переселения соотечественников.
На сегодняшний день уже поступило порядка 200 работ. Конкурсанты присылают фотографии в номинации «Мы живем в Саратовской области», детские рисунки на тему «Моя семья, моя Россия», а также рассказы с общей тематикой «Саратовская область – мой дом».
Напомним, с условиями участия и номинациями конкурса можно ознакомиться в Положении, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.
Победители конкурса получат памятные призы и дипломы. Лучшие работы будут размещены в ежегодном журнале министерства труда и социальной защиты области «Добро пожаловать в Саратов».