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Продолжается прием работ для участия в областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя»

Новости
До 20 октября есть возможность успеть подать заявку и работы для участия в ежегодном областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя».

Продолжается прием работ для участия в областном конкурсе «Дом. Дерево. Дитя»



Конкурсантами могут стать учащиеся общеобразовательных учреждений области, а также участники программы переселения соотечественников.

На сегодняшний день уже поступило порядка 200 работ. Конкурсанты присылают фотографии в номинации «Мы живем в Саратовской области», детские рисунки на тему «Моя семья, моя Россия», а также рассказы с общей тематикой «Саратовская область – мой дом».

Напомним, с условиями участия и номинациями конкурса можно ознакомиться в Положении, размещенном на сайте министерства труда и социальной защиты области.

Победители конкурса получат памятные призы и дипломы. Лучшие работы будут размещены в ежегодном журнале министерства труда и социальной защиты области «Добро пожаловать в Саратов».