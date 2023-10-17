Более 110 семей региона объединил спортивный фестиваль «Семейная команда»

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Организаторы мероприятия – региональное отделение Движения Первых, при поддержке министерства спорта, комитета молодежной политики и администрации МО г.Саратов.Командам предстояло попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, беге, стритболе. Главная задача фестиваля не только укрепить здоровье и продемонстрировать свои спортивные навыки, но и провести время с семьей и стать одной командой.В торжественной церемонии награждения победителей принял участие министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.«Сегодня мы находимся на мероприятии, которое объединяет семьи и даёт возможность провести чуточку больше времени со своими родными. На фестивале нет проигравших. Каждый из тех, кто принимает участие в соревнованиях уже победитель», – отметил руководитель ведомства.