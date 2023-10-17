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Более 110 семей региона объединил спортивный фестиваль «Семейная команда»

Новости

В минувшие выходные на стадионе «Спартак» прошел спортивный семейный фестиваль, участниками которого стали более 500 любителей спорта из 27 районов области.

Более 110 семей региона объединил спортивный фестиваль «Семейная команда»

Организаторы мероприятия – региональное отделение Движения Первых, при поддержке министерства спорта, комитета молодежной политики и администрации МО г.Саратов.

Командам предстояло попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, беге, стритболе. Главная задача фестиваля не только укрепить здоровье и продемонстрировать свои спортивные навыки, но и провести время с семьей и стать одной командой.

В торжественной церемонии награждения победителей принял участие министр спорта Саратовской области Олег Дубовенко.

«Сегодня мы находимся на мероприятии, которое объединяет семьи и даёт возможность провести чуточку больше времени со своими родными. На фестивале нет проигравших. Каждый из тех, кто принимает участие в соревнованиях уже победитель», – отметил руководитель ведомства.