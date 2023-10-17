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Учёные СГУ вошли в список самых цитируемых авторов мира

Новости
Крупнейшее международное научное издательство Elsevier обновило топ-2% самых цитируемых учёных мира. Среди них – восемь учёных Саратовского университета.
Учёные СГУ вошли в список самых цитируемых авторов мира



«Рейтинг международного издательства Elsevier – достаточно новый, но в то же время актуальный рейтинг, позволяющий оценить место научных исследований, проводимых в том числе в нашем университете, среди других мировых конкурентов. Такой рейтинг проводится по данным международной базы данных Scopus, начиная с 2019 года, и сейчас это уже шестая редакция. Учёные, вошедшие в рейтинг Elsevier, – это в основном физики математики и химики, известные как в нашей стране, так и за рубежом. Их исследования проводятся в рамках всех трёх R&D стратегических проектов программы «Приоритет 2030», что ещё раз подчёркивает востребованность исследований, проводимых в нашем вузе, мировым научным сообществом», – объясняет начальник Управления научной деятельности, профессор кафедры физики открытых систем Ольга Москаленко.

Рейтинг цитируемости Elsevier рассчитан по ядру Scopus/Elsevier на основе данных за 2022 год и за весь период работы учёных. В топ-2% по первому показателю вошли учёные СГУ Валерий Тучин, Вячеслав Юрко, Сергей Бутерин, Александр Садовников, Элина Генина и Николай Хлебцов. В рейтинг, рассчитанный по количеству цитирований за всю научную деятельность каждого учёного, вошли Валерий Тучин, Вячеслав Юрко, Игорь Нефедов, Ирина Горячева, Элина Генина и Николай Хлебцов.

«2% по всем наукам – это совсем неплохо. Для СГУ это означает высокий уровень науки, в данном случае естественных наук, включая физику, математику и химию. Возможно, это привлечёт новых абитуриентов именно на естественно-научные направления подготовки», – рассказал Валерий Тучин.