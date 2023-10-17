VK познакомит школьников Саратовской области с работой мессенджеров на новом Уроке цифры

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В этом году урок пройдет с 16 октября по 12 ноября на платформе ВКонтакте по теме «Мессенджеры». На интерактивных тренажерах школьники примерят на себя роли ИТ-специалистов, которые создают и развивают сервисы цифровых коммуникаций, попробуют свои силы в решении задач, с которыми сталкиваются мобильные разработчики, дизайнеры, продакт- и комьюнитименеджеры. Ребята также узнают, как устроена модерация контента, как создавать и поддерживать сообщества в мессенджере. Они изучат устройство чат-ботов и смогут собрать и настроить собственного бота, а также создавать стикерпаки для школьных чатов. Старшеклассники, которые захотят узнать больше о навыках и задачах специалистов, работающих с мессенджерами, смогут попробовать себя в сфере ИТ в симуляторе «Тест-драйв IT профессий» вместе с экспертами VK Мессенджера.«Урок цифры – это отличная возможность для школьников получить знания от ведущих технологичных компаний, например, таких как VK. Один из плюсов проекта – это дистанционное обучение и доступ ко всем материалам онлайн (https://урокцифры.рф/lessons/messenger) в любое время и с любого девайса.А участвуя в очно-заочных «цифровых уроках», организуемых нами совместно с министерством образования области, школьники имеют уникальную возможность в неформальной беседе задать вопросы экспертам и ИТ-специалистам», - прокомментировал министр цифрового развития и связи Владимир Старков.«VK реализует и поддерживает множество образовательных инициатив, которые помогают школьникам знакомиться с востребованными IT и digital профессиями. Школьники активно пользуются мессенджерами в повседневной жизни как для общения, так и для учебы. Мы рассчитываем, что урок будет востребован у школьников, и с его помощью ребята узнают много полезного как про мессенджеры, так и про IT-специалистов, которые их создают и развивают», — комментирует заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.