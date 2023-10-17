Знаменитые шеф-повара прогуляются по Саратову и приготовят блюда из местных продуктов

просмотров: 128

Сегодня знакомство с областным центром шефы Евгений Александров и Александр Архипов начали с экскурсии на самокатах от памятника Петру Первому, по улице Волжской и проспекту Столыпина. У скульптуры гармонисту шефы планируют сыграть на знаменитой саратовской гармошке с колокольчиками.В Саратовской области съемочная группа будет работать до конца недели. За это время они успеют побывать в самых знаковых туристических локациях области, познакомятся с местной кухней, а также устроят гастрономический батл. Столичные шефы в паре с местными шеф-поварами подготовят авторское меню из локальных продуктов, отражающее дух и богатую кулинарную историю Саратовской области.«Нас очень радует, что организаторы кулинарного шоу выбрали для съемок нового выпуска Саратовскую область. Уверены, что маршрут, подготовленный областным Туристским информационным центром, запомнится героям и его обязательно захотят повторить телезрители. Убеждены, что выпуск телепрограммы привлечет к нам в область новых туристов. За время съемок шефы не только познакомятся с визитными карточками Саратова и области, но и поучаствуют в нескольких мастер - классах. И даже попробуют себя в экстремальных развлечениях. Ну и, конечно, будем с нетерпением ждать, какие же рецепты кулинарные гуру приготовят из местных саратовских продуктов», - прокомментировал заместитель министра культуры Саратовской области Константин Сергеев.