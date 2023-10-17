17 октября 2023 ВТОРНИК
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В Саратове пройдет экологический форум
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В Саратове проходит благотворительная акция «Дети Донбасса – Дети России»
12:02 | 17 октября
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В Саратовской области снимаются все энтеровирусные ограничения

Новости

С 17 октября в регионе полностью отменяются ограничения, введенные из-за распространения энтеровирусных инфекций. Соответствующий документ подписал губернатор Роман Бусаргин.



Так, возобновляется работа бассейнов в школах и детских садах, разрешается посещение спортивных мероприятий болельщиками до 17 лет.

Ранее также вновь стали доступны занятия в учреждениях дополнительного образования, полноценная культурно-досуговая, физкультурно-спортивная деятельность для детей в государственных и муниципальных учреждениях, организациях иных форм собственности.