В Саратовской области снимаются все энтеровирусные ограничения

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Так, возобновляется работа бассейнов в школах и детских садах, разрешается посещение спортивных мероприятий болельщиками до 17 лет.Ранее также вновь стали доступны занятия в учреждениях дополнительного образования, полноценная культурно-досуговая, физкультурно-спортивная деятельность для детей в государственных и муниципальных учреждениях, организациях иных форм собственности.