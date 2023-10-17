В Саратовской области началась выдача разрешений на добычу пушных животных

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С 28 октября на территории Саратовской области открывается сезон охоты на пушных животных (зайца-русака, лисицу, енотовидную собаку). Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к выдаче разрешений на их добычу.За получением разрешения можно обратиться в комитет (Саратов, ул. Университетская, 45/51, каб. 212), к инспекторам комитета в районах области. Также можно оформить документ через МФЦ и портал государственных услуг.Бланк заявления и реквизиты для оплаты государственной пошлины смотрите на сайте комитета в разделе «Охотникам/Выдача разрешений на добычу».Телефон для справок: 8(8452) 51-22-48, 50-33-03.