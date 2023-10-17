17 октября 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 16 октября
Под Саратовом отремонтировали почти 42 км трассы «Озинки - Перелюб»
17:52 | 16 октября
В Саратове пройдет экологический форум
17:30 | 16 октября
Воспитанники «Развития» поучаствовали в модном показе Fashion day
17:00 | 16 октября
Средний уровень цифровой грамотности саратовский чиновников составил 80%
16:30 | 16 октября
Дачники: «Искренне за то, чтобы в Саратове сохранялись традиции крупного промышленного центра»
16:24 | 16 октября
Городским атаманом избран Сергей Фролов
16:00 | 16 октября
«Мобильные бригады» доставили жителей Федоровского района в районную больницу для прохождения диспансеризации
15:44 | 16 октября
Жителям предлагают стать общественными инспекторами
15:00 | 16 октября
Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии
14:01 | 16 октября
В Ровенском районе реконструировали старинное здание дома культуры
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В Саратове пройдет экологический форум

Новости
В Саратове пройдет экологический форум

В Саратове состоится V Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Он пройдет с 19 по 21 октября.
Программа форума включает проведение:
- научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;
- конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2023): переработка, утилизация и рециклинг отходов опасных отходов, обеспечение экологической безопасности»;
- конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);
- панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;
- круглого стола «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».
Всероссийский научно-общественный форум организуют и проводят ФГБОУ Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. совместно с Федеральным экологическим оператором и Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке профильных министерств Правительства Саратовской области.