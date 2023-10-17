В Саратове пройдет экологический форум

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В Саратове состоится V Всероссийский научно-общественный форум «Экологический форсайт». Он пройдет с 19 по 21 октября.Программа форума включает проведение:- научно-практической конференции «Экологический мониторинг опасных промышленных объектов: современные достижения, перспективы и обеспечение экологической безопасности населения»;- конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых «Экологические проблемы антропогенно-нарушенных территорий (ЭПАНТ-2023): переработка, утилизация и рециклинг отходов опасных отходов, обеспечение экологической безопасности»;- конкурса социальной экологической рекламы «ЭкоХОД: отХОД-доХОД» (плакаты, видеоролики, клипы, мультзаставки и т.д.);- панельной сессии «Лучшие практики экологического просвещения разных категорий населения регионов»;- круглого стола «Участие студенческой молодежи в решении экологических проблем регионов».Всероссийский научно-общественный форум организуют и проводят ФГБОУ Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. совместно с Федеральным экологическим оператором и Федеральным научно-образовательным консорциумом «Передовые ЭкоТехнологии» при поддержке профильных министерств Правительства Саратовской области.