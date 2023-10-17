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Воспитанники «Развития» поучаствовали в модном показе Fashion day

Новости
В городе Энгельсе состоялся 3-й модный показ Fashion day.

Воспитанники «Развития» поучаствовали в модном показе Fashion day

В мероприятии приняли участие общественники, спортсмены, музыканты и предприниматели.

Модели в возрасте от 3-х до 80-ти лет продемонстрировали современную одежду и аксессуары от ведущих производителей Саратова и Энгельса, а также умение самопрезентации.

Участниками мероприятия стали воспитанники АНО Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» в рамках реализации проекта «Театр моды для детей и молодых людей с ментальными особенностями развития», победившего в областном конкурсе грантов среди некоммерческих организаций области.

«Проект «Театр моды для детей и молодых людей с ментальными особенностями развития» позволяет молодым людям расширить круг общения и развить творческие способности. Участники модного показа были награждены дипломами участников, а также смогли реализовать свой потенциал и развить умение держаться на публике», - отметила руководитель Автономной некоммерческой организации «Центр содействия и социальной адаптации инвалидов «Развитие» Оксана Карелина.