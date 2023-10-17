Городским атаманом избран Сергей Фролов

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На должность нового атамана Саратовского городского казачьего общества был выдвинут председатель АНО «Саратовский центр казачьей культуры» Сергей Фролов.«Сергей Николаевич Фролов на протяжении многих лет проводит казачьи мероприятия, наиболее крупными из которых являются ежегодный фестиваль «Казачий Вар – Шермиции», а также соревнования по казачьим видам спорта «Пластунская тропа», - отметил атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов.Все делегаты единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру. В соответствии с традициями новый атаман принял присягу, обозначил основные направления работы общества на ближайший год.Также на Круге были рассмотрены вопросы, связанные участием казаков в охране общественного порядка, проведением патриотических мероприятий, оказанием гуманитарной помощи участникам СВО.