Под Саратовом отремонтировали почти 42 км трассы «Озинки - Перелюб»

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Автодорога «Озинки - Перелюб» – один из протяженных объектов этого года. Работы велись со стороны двух районов: Озинского и Перелюбского. Первые девять километров трассы (со стороны Озинского района) были полностью продавлены большегрузами, которые ездят на ближайший карьер за песком и щебнем. Слои асфальтобетонного покрытия на этом участке уже отсутствовали. Простого ремонта было бы недостаточно и дорожники выполнили капитальный ремонт. При таком виде работ возможно устройство системы водоотведения, усиление дорожного слоя, если его прочность не соответствует нагрузкам транспорта.На других участках был выполнен ремонт по технологии холодной регенерации. Она связана с переработкой старого дорожного полотна, добавлением новых инертных материалов. В результате получается более прочное дорожное основание.По итогам работ специалисты министерства транспорта, Дирекции транспорта и дорожного хозяйства выехали на объект, встретились с представителями общественного совета Озинского района. Общественники рассказали, что по этой трассе можно добраться не только до соседнего Перелюбского района, но и открывается выход на Самару. «Кроме того, вдоль этой дороги расположено семь населенных пунктов. Теперь их жителям станет проще доехать до районного центра: и в больницу, и в магазины, и даже на заправку. У нас много аграриев и животноводов, для которых эта дорога очень важна», - сообщили общественники.Напомним, что в прошлом году был отремонтирован участок трассы «Озинки - Перелюб» протяженностью 15 км. Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано свыше 400 км трасс, включая г. Саратов и г. Энгельс.