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Средний уровень цифровой грамотности саратовский чиновников составил 80%

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Саратовская область присоединилась к Всероссийской акции «Цифровой диктант». На площадке саратовского архитектурно – строительного колледжа депутаты Саратовской областной Думы Юлия Литневская и Александр Ванцов вместе с министром цифрового развития и связи области Владимиром Старковым, а также представителями исполнительных органов области и операторов связи проверили свой уровень цифровой грамотности.

Средний уровень цифровой грамотности саратовский чиновников составил 80%


Участники ответили на 40 вопросов, которые были разделены на 4 смысловых блока. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно, различным устройствам и знаниям базовых программ и приложений. Второй – цифровым компетенциям (работе с интернетом, социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами). Третий – цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок – новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники. По итогам тестирования средний уровень цифровой грамотности участников составил 8 из 10 баллов.

«Цифровой диктант является самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности. Проходит он с 2019 года. На основе результатов тестирования определяется индекс цифровой грамотности населения России.

Диктант позволяет разным возрастным группам узнать о новых технологиях и ближе познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами, в том числе отечественного производства. По результатам прошлых лет среднее значение уровня цифровой грамотности составляло 6,9 баллов из 10», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.

Напоминаем, что принять участие во Всероссийской акции «Цифровой Диктант» может любой желающий по 15 октября. Для проверки своих знаний необходимо перейти на одноименный сайт ЦифровойДиктант.рф и нажать кнопку «Пройти диктант».