«Мобильные бригады» доставили жителей Федоровского района в районную больницу для прохождения диспансеризации

просмотров: 181

Визиты пожилых людей в больницы проходят с соблюдением всех требований безопасности. Специалисты сопровождают пенсионеров к месту прохождения медосмотра, а затем помогают им с комфортом добраться домой.Очередной выезд «мобильной бригады» состоялся в Федоровском районе. На плановую диспансеризацию и медицинский осмотр поехали жители села Долина. Перевозка пассажиров осуществлялась на специализированном автомобиле, который оснащён оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.«Задача специалистов «Мобильных бригад» - оказывать помощь жителям, проживающим в сельской местности, в том числе в предоставлении психологической, социально-правовой помощи, доставке лекарств и наборов продуктов», - прокомментировал выезд директор комплексного центра соцобслуживания населения Валерий Бека.Напомним, что в регионе данная услуга доступна в 39 районных комплексных центрах социального обслуживания населения.