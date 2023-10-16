Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии
Министерство внутренней политики и общественных отношений области организовало встречу со студентами – аграриями, посвященную профилактике проникновения в студенческую среду деструктивных идеологий.
На площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова собрались учащиеся различных национальностей и вероисповеданий, включая студентов из зарубежных стран.
Представители конфессий и лидеры национально-культурных организаций рассказали ребятам о принципах взаимоуважения и милосердия, на которых основаны все национальные культуры и религиозные вероучения.
Студенты приняли активное участие в обсуждении тематики встречи, которая прошла в режиме диалога.
На площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова собрались учащиеся различных национальностей и вероисповеданий, включая студентов из зарубежных стран.
Представители конфессий и лидеры национально-культурных организаций рассказали ребятам о принципах взаимоуважения и милосердия, на которых основаны все национальные культуры и религиозные вероучения.
Студенты приняли активное участие в обсуждении тематики встречи, которая прошла в режиме диалога.