Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии

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На площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова собрались учащиеся различных национальностей и вероисповеданий, включая студентов из зарубежных стран.Представители конфессий и лидеры национально-культурных организаций рассказали ребятам о принципах взаимоуважения и милосердия, на которых основаны все национальные культуры и религиозные вероучения.Студенты приняли активное участие в обсуждении тематики встречи, которая прошла в режиме диалога.