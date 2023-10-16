16 октября 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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15:44 | 16 октября
Жителям предлагают стать общественными инспекторами
15:00 | 16 октября
Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии
14:01 | 16 октября
В Ровенском районе реконструировали старинное здание дома культуры
13:00 | 16 октября
Для очистки дорог зимой заготовлено более 100 тысяч тонн пескосоляной смеси
12:02 | 16 октября
В Саратове пройдет XI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой
11:00 | 16 октября
В Саратовской области прошёл молодёжный форум «PROкачка-64»
10:00 | 16 октября
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Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты около 4,7 млрд рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии

Новости
Министерство внутренней политики и общественных отношений области организовало встречу со студентами – аграриями, посвященную профилактике проникновения в студенческую среду деструктивных идеологий.
Студенты-аграрии обсудили противодействие деструктивной идеологии



На площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова собрались учащиеся различных национальностей и вероисповеданий, включая студентов из зарубежных стран.

Представители конфессий и лидеры национально-культурных организаций рассказали ребятам о принципах взаимоуважения и милосердия, на которых основаны все национальные культуры и религиозные вероучения.

Студенты приняли активное участие в обсуждении тематики встречи, которая прошла в режиме диалога.