В Ровенском районе реконструировали старинное здание дома культуры

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Дворец культуры был построен в 1890 году. Здание требовало ремонта, в нем не было водоснабжения и санузла. Сейчас объект получил современный облик: усилен фундамент и фасад, заменены крыша, окна и двери, системы отопления, проведены водоснабжение и канализация, восстановлены потолки и напольные покрытия. Будет обновлено оборудование.По словам губернатора, в обновленном Доме культуры планируют открыть различные кружки – по вокалу и хореографии, откроется библиотека. Для села с населением свыше 800 человек это очень значимый объект.Тарлыковка - яркий пример как нацпроекты Президента и госпрограммы меняют к лучшему жизнь в отдаленных территориях. Рядом с ДК в селе на пустыре построили сразу несколько спортивных сооружений. Площадка для баскетбола и мини-футбола появилась по программе комплексного развития сельских территорий, площадка ГТО - по проекту «Спорт - норма жизни», а хоккейную коробку установили по программе поддержки местных инициатив.Теперь в селе появилось пространство, которое будет популярно у жителей всех возрастов.