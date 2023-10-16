В Ровенском районе реконструировали старинное здание дома культуры
В селе Тарлыковка Ровенского района после капитального ремонта откроется местный Дом культуры. В этом году его привели в порядок в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Роман Бусаргин.
Дворец культуры был построен в 1890 году. Здание требовало ремонта, в нем не было водоснабжения и санузла. Сейчас объект получил современный облик: усилен фундамент и фасад, заменены крыша, окна и двери, системы отопления, проведены водоснабжение и канализация, восстановлены потолки и напольные покрытия. Будет обновлено оборудование.
По словам губернатора, в обновленном Доме культуры планируют открыть различные кружки – по вокалу и хореографии, откроется библиотека. Для села с населением свыше 800 человек это очень значимый объект.
Тарлыковка - яркий пример как нацпроекты Президента и госпрограммы меняют к лучшему жизнь в отдаленных территориях. Рядом с ДК в селе на пустыре построили сразу несколько спортивных сооружений. Площадка для баскетбола и мини-футбола появилась по программе комплексного развития сельских территорий, площадка ГТО - по проекту «Спорт - норма жизни», а хоккейную коробку установили по программе поддержки местных инициатив.
Теперь в селе появилось пространство, которое будет популярно у жителей всех возрастов.
Дворец культуры был построен в 1890 году. Здание требовало ремонта, в нем не было водоснабжения и санузла. Сейчас объект получил современный облик: усилен фундамент и фасад, заменены крыша, окна и двери, системы отопления, проведены водоснабжение и канализация, восстановлены потолки и напольные покрытия. Будет обновлено оборудование.
По словам губернатора, в обновленном Доме культуры планируют открыть различные кружки – по вокалу и хореографии, откроется библиотека. Для села с населением свыше 800 человек это очень значимый объект.
Тарлыковка - яркий пример как нацпроекты Президента и госпрограммы меняют к лучшему жизнь в отдаленных территориях. Рядом с ДК в селе на пустыре построили сразу несколько спортивных сооружений. Площадка для баскетбола и мини-футбола появилась по программе комплексного развития сельских территорий, площадка ГТО - по проекту «Спорт - норма жизни», а хоккейную коробку установили по программе поддержки местных инициатив.
Теперь в селе появилось пространство, которое будет популярно у жителей всех возрастов.