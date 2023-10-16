Для очистки дорог зимой заготовлено более 100 тысяч тонн пескосоляной смеси

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В этом году для зимнего содержания дорог будет задействовано 42 дорожных предприятия области и 975 единиц техники. Ведется работа по формированию 70 аварийных бригад.В Саратове зимним содержанием дорог местного значения будут заниматься 6 муниципальных учреждений, в которых имеется 233 единицы техники. На сегодняшний день организации заготовили порядка 3 тысяч тонн пескосоляной смеси. Мероприятия по подготовке к зиме продолжаются.Содержанием региональной улично-дорожной сети общей протяженностью 77,5 км в Саратове займется отдельный подрядчик. По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина Павел Мигачёв проверил готовность дорожного предприятия к работе зимой. Зампред осмотрел парк техники. В парке – 51 единица: 15 комбинированных дорожных машин, 12 самосвалов, 7 погрузчиков, 7 подметально-уборочных машин, 3 ротора, 2 грейдера и т.д. Подрядчик заготовил 6 тысяч тонн противогололедного материала.«Роман Викторович поставил задачу до 1 ноября полностью подготовить технику и запасы противогололёдной смеси. Продумайте, где будете проводить складирование снега. Это необходимо сделать в пределах города, чтобы быстрее расчищать улицы для комфорта жителей, - обратился зампред к руководителю компании. - Готовиться надо сейчас, чтобы встретить зиму во всеоружии».