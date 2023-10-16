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В Саратове пройдет XI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой

Новости
С 23 по 27 октября 2023 года в Саратовском областном центре народного творчества в рамках Всероссийского фестиваля «Наследие Лидии Руслановой» будет проходить XI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой.

В Саратове пройдет XI Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой

Открытие конкурса состоится 23 октября в 18:00, с 24 по 26 октября будут проходить конкурсные прослушивания, а 27 октября в 13:00 состоится Гала-концерт и церемония награждения победителей.

На конкурс планируют приехать 145 участников из 32 регионов России. Самая многочисленная группа - детская - 53 участника. В юношеской группе 43 участника. В молодежной группе - 32 участника. В старшей группе - 17 участников.

Самый юный участник конкурса – Владимир Фатьянов (07.10.2013) представляет Детскую школу искусств «Вдохновение» г. Москва.

Самый старший участник конкурса – Галина Васильевна Демидова (05.04.1949) представляет Саратовский областной Дом работников искусств.

Дети готовят три произведения. Для всех остальных в программе должны быть представлены произведение из репертуара Л.А. Руслановой, народная песня, записанная на родине исполнителя, два произведения по выбору исполнителя (обработка народной песни, авторское произведение в народном стиле, произведение патриотической тематики или песня времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.).

Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо с ансамблем (не более 6 человек).

Председатель жюри - профессор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, народная артистка России Анна Литвиненко.