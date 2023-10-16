В Саратовской области прошёл молодёжный форум «PROкачка-64»

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В форуме принимают участие молодые люди из разных уголков Саратовской области, желающие усовершенствовать навыки социального проектирования и превратить свою идею в заявку на грантовый конкурс.Перед ребятами выступили председатель комитета молодёжной политики Саратовской области Ангелина Беловицкая и советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семёнов.Ангелина Беловицкая отметила, что форум «PROкачка-64» дает хорошие возможности для получения новых знаний, приобретения новых знакомств и формирования команды для реализации проекта.Николай Семёнов пожелал ребятам успешного приобретения новых компетенций и профессионального развития.Далее спикеры провели панельную дискуссию о возможностях для самореализации молодёжи в Саратовской области. Ангелина Беловицкая и Николай Семёнов рассказали ребятам о мероприятиях, программах и конкурсах, реализуемых министерством внутренней политики и общественных отношений области и комитетом молодёжной политики области.«Участники форума – представители молодёжных общественных организаций, студенты учебных заведений области – приняли активное участие в обсуждении по вопросам участия в грантовых конкурсах, а также подготовки и реализации общественных проектов», - рассказала председатель Молодежного Правительства Саратовской области Анастасия Шевченко.«Участников форума ждёт 3 дня прокачки лидерских качеств, обмен опытом, командные игры и мастер-классы от лучших экспертов. Немного спорта, конкурсы, обучающие программы, диалоги на равных, новые знакомства и множество ярких впечатлений», - сообщил организатор форума, директор АНО «Будь в команде» Сергей Улегин.