Ветераны ВОВ посетили мероприятия в Энгельсе, посвященные победе в Сталинградской битве
Делегация Совета ветеранов Волгоградской области посетила концерт и экскурсионные программы, посвященные 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 1942-1943 годов.
Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий посмотрели выступления Народного коллектива – ансамбля народного танца «Топотушки», вокального ансамбля «Мелодия», Народного коллектива – хора «Ветеран», Хореографического ансамбля «Дружба», Народного хореографического ансамбля «Дружба» в рамках концерта «Сталинградская победа – источник героизма новых поколений защитников Отечества».
По завершении концертной программы участники делегаций посетили музей Летной Войсковой части и парк Покорителей космоса.
Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий посмотрели выступления Народного коллектива – ансамбля народного танца «Топотушки», вокального ансамбля «Мелодия», Народного коллектива – хора «Ветеран», Хореографического ансамбля «Дружба», Народного хореографического ансамбля «Дружба» в рамках концерта «Сталинградская победа – источник героизма новых поколений защитников Отечества».
По завершении концертной программы участники делегаций посетили музей Летной Войсковой части и парк Покорителей космоса.