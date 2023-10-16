В инженерном лицее прошло открытие Парты Героя

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В Лицее прошло торжественное открытие Парты Героя в честь выпускника-Гвардии Старшего лейтенанта Соболева Сергея Борисовича, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции на территории Украины.На мероприятии присутствовала администрация Лицея, мама Сергея Соболева -Татьяна Николаевна, бабушка, одноклассники, первый учитель.Много теплых и трогательных душу слов прозвучало в адрес бывшего ученика лицея.Право открытия «Парты Героя» предоставилось первому учителю -Трухачёвой Светлане Владимировне.За время службы Сергей Борисович, показал себя как смелый добросовестный, ответственный, достойный воин. За проявленное мужество и героизм был награжден медалью «Участника военной операции в Сирии», медалью «За заслуги в борьбе с международным терроризмом», медалью «За укрепление боевого содружества», медалью Суворова.Указом Президента Российской Федерации был награжден Орденом Мужества посмертно.