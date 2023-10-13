Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты около 4,7 млрд рублей

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Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 9 месяцев составили около 2,3 млрд рублей (+56% к январю-сентябрю 2022 года). В бюджеты Волгоградской области перечислено более 1,7 млрд рублей (+56%), Астраханской области – около 679 млн рублей (+35%).Приволжская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме.