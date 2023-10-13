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Заканчивается регистрация на форум «Сделано в России»

Новости
Заканчивается регистрация на форум «Сделано в России»


19–20 октября в МВО «Манеж» (Москва) состоится международный форум «Сделано в России». Лучшие российские предприниматели, представители малого, среднего и крупного бизнеса; главы международных компаний и те, кто только осваивает новые рынки; иностранные делегации, инвесторы, руководители министерств и ведомств, – соберутся вместе на ключевой площадке для российских экспортеров.

Участие в форуме бесплатное. Главное — успеть зарегистрироваться на официальном сайте: https://forum.exportcenter.ru/reg.

Уже традиционно форум станет местом для бизнес-встреч, дискуссий, мастер-классов и нетворкинга, а также подписания значимых международных соглашений.

В прошлом году площадку посетили 78 иностранных делегаций, заинтересованных в работе с российскими производителями. В этом году состав будет еще представительнее. Лучшие экспортные продукты представят 186 отечественных компаний в 9 тематических кластерах: «Промышленность», «Экология», «Умный город», «IT», «Медицина», «Строительство», «Техника АПК», «Образование», «Товары потребления».

Центральная тема форума — точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности. Участники подведут итоги полутора лет работы в условиях ограничений, расскажут о новых логистических маршрутах, представят практические решения по выходу на рынки Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также обсудят меры государственной поддержки отечественных производителей.

«Особое внимание в этом году мы уделим нашим регионам. У каждого из них своя специфика, и нам важно показать уникальность территорий и производимой продукции. Мы организуем нашу работу так, чтобы максимально рассказать об экспортном потенциале субъектов страны, познакомить компании с будущими партнерами, сообщить, чем мы можем помочь в развитии бизнеса», — отметила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Доступ ко всем мероприятиям – строго по регистрации. Даты и время всех мероприятий можно уточнить на сайте форума «Сделано в России» в разделе «Программа».