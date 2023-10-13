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Михаил Орлов проверил температурный режим в образовательных учреждениях региона

Новости

В связи с низкими температурами в образовательных учреждениях региона по поручению Губернатора области Романа Бусаргина организована досрочная подача тепла. С представителями администрации Энгельсского района заместитель Председателя Правительства области - министр образования области Михаил Орлов посетил школу №20 им. М.И.Кулькиной. В текущем году в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области» в школе проведен ремонт центральной магистрали отопления, полностью обновлена система водоснабжения. Температурный режим в школе соответствует нормативам.


В поселке Мелиораторов министр побывал в детском саду № 69. В настоящее время здесь идет ремонт в рамках регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области». Напомним, губернатор области Роман Бусаргин принял решение об увеличении финансирования программы для дополнительных 100 дошкольных учреждений.  В здании проводится полная замена системы отопления – таким образом,  вопрос по снабжению теплом детского сада будет решен полностью. В учреждении подобные работы не проводились более 40 лет.  Дети временно посещают соседние сады.   Объект будет сдан уже завтра, 13 октября. Подача тепла в микрорайоне запланирована на начало следующей недели, и уже 20 октября  детский сад вновь примет своих воспитанников. 

Следующим объектом посещения стала школа «Патриот» в городе Энгельсе. К отопительному сезону «Патриот» полностью подготовлен. Температура воздуха в здании сегодня 24 градуса тепла. В этом году школа перешла на односменный режим работы. Сейчас идет разработка технического задания и проекта пристройки на 400 мест. Руководством образовательного учреждения подана заявка для участия в программе капитального ремонта школ в 2025 году.

В холодный период особое внимание уделяется учреждениям, где дети находятся постоянно.  Михаил Орлов также посетил школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 5 г.Саратова. В  2019 году в учреждении установлена автономная модульная котельная с горячим водоснабжением – сегодня в школе тепло, температура в здании 22 градуса.

«Образовательные учреждения планомерно входят в отопительный сезон. Руководители образовательных учреждений и муниципальных органов управления образованием должны незамедлительно информировать о всех случаях нарушения теплового режима в помещениях. Напомню, что в министерстве образования открыта горячая линия  по вопросам теплоснабжения 8(8452)23-43-69», - подытожил министр.