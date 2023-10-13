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В Саратове стартовала акция «Дети Донбасса – Дети России»

Новости
В Саратове стартовала акция «Дети Донбасса – Дети России»


В Саратове на площади имени Н.Г. Чернышевского состоялось торжественное открытие пункта волонтерской помощи по сбору средств на установку памятного монумента «Дети Донбасса – Дети России».

В мероприятии приняли участие руководители и представители военно-патриотических, молодежных, волонтерских движений и других общественных организаций, а также представители региональных органов власти и г.Саратова.

С приветственным словом выступили организаторы акции, федеральный представитель Фонда «Наш Мир - XXI век» Игорь Трушкин и региональный координатор проекта Елена Кичаева.

Поддержали акцию  уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, руководитель реготделения «Боевого Братства» Сергей Авезниязов, лидер движения «Жены Героев» Наталья Речман, руководитель «Комитета семей воинов Отечества Саратовской области» Екатерина Васинкина, а также волонтёры "Движения Первых" и "Молодежь Плюс".

Перед собравшимися выступили творческие коллективы, исполнив популярные песни о России, Донбассе, чести и мужестве российских воинов.

Министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина поблагодарила общественные организации области, волонтеров за помощь в реализации проекта, отметив, что акция «Дети Донбасса – Дети России» направлена на сохранение памяти о  детях Донбасса, пострадавших в трагических событиях, начавшихся еще в 2014 году.

«Мы видим, как много разных проектов и инициатив по сбору гуманитарной помощи ведут общественные организации Саратовской области. Я очень благодарна нашим общественным организациям за эту работу по оказанию помощи бойцам СВО и их семьям, жителям новых территорий. Большая работа проводится и органами власти, органами местного самоуправления», - отметила Наталья Трошина.

Мероприятие прошло при поддержке Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в рамках всероссийской благотворительной акции по установке скульптурных групп и монументов «Дети Донбасса – Дети России», инициированной Фондом «Наш Мир - XXI век». Возведение памятника планируется в Саратове в сквере «Героев Донбасса» в 2024 году.