Алексей Лихачев: «Готовы предоставить местным жителям точки подключения к централизованным коммуникациям»

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Вчера в прямом эфире были подведены итоги работы горячей линии по вопросам создания Столыпинского индустриального парка. Министр инвестиционной политики Александр Марченко и директор ООО УК «СИП» Алексей Лихачев ответили на вопросы жителей.Всего с начала работы горячей линии поступило 59 обращений, за неделю – 13.По-прежнему часть обращений жителей связана с поддержкой создания индустриального парка. Горожане предлагают варианты благоустройства и мест отдыха. Для того, чтобы жители сами выбрали объекты, которые появятся в рекреационной зоне Столыпинского индустриального парка проводится опрос. Поучаствовать может любой желающий.Во время эфира Алексей Лихачев представил презентацию парка. Он детально рассказал о планировке объекта, пояснил, где и какие объекты будут размещены.«Наш проект ориентирован на людей. Например, мы создадим всю необходимую инфраструктуру для маломобильных групп. Также готовы предоставить местным жителям точки подключения к централизованным системам водоотведения и канализации», - рассказал Алексей Лихачев.«Вся наша концепция парка будет направлена на человека - это выразится в соответствующих производствах и возможностях для окружающих людей», - подытожил руководитель министерства инвестиционной политики.