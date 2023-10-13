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Алексей Лихачев: «Готовы предоставить местным жителям точки подключения к централизованным коммуникациям»

Новости
Алексей Лихачев: «Готовы предоставить местным жителям точки подключения к централизованным коммуникациям»

Вчера в прямом эфире были подведены итоги работы горячей линии по вопросам создания Столыпинского индустриального парка. Министр инвестиционной политики Александр Марченко и директор ООО УК «СИП» Алексей Лихачев ответили на вопросы жителей.

Всего с начала работы горячей линии поступило 59 обращений, за неделю – 13.

По-прежнему часть обращений жителей связана с поддержкой создания индустриального парка. Горожане предлагают варианты благоустройства и мест отдыха. Для того, чтобы жители сами выбрали объекты, которые появятся в рекреационной зоне Столыпинского индустриального парка проводится опрос. Поучаствовать может любой желающий.

Во время эфира Алексей Лихачев представил презентацию парка. Он детально рассказал о планировке объекта, пояснил, где и какие объекты будут размещены.

«Наш проект ориентирован на людей. Например, мы создадим всю необходимую инфраструктуру для маломобильных групп. Также готовы предоставить местным жителям точки подключения к централизованным системам водоотведения и канализации», - рассказал Алексей Лихачев.

«Вся наша концепция парка будет направлена на человека - это выразится в соответствующих производствах и возможностях для окружающих людей», - подытожил руководитель министерства инвестиционной политики.