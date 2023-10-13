Швейным производствам Саратовской области помогают в продвижении бизнеса

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Три саратовские компании по пошиву одежды при поддержке Регионального центра инжиниринга получили индивидуальные консультации от экспертов в сфере разработки маркетинговой стратегии и продвижении бизнеса.Специалисты провели анализ продукции и стратегий развития производств. Было отмечено качество изделий, рассмотрены инструменты, используемые в продвижении предпринимателей. По итогу встречи были даны рекомендации по айдентике бренда и повышению эффективности продвижения саратовских предприятий на рынке.«Поддержка оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на условиях софинансирования. Это существенно снижает финансовую нагрузку с предпринимателей и позволяет получить качественные экспертные услуги для развития своего дела от проверенных компаний», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.