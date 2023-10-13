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Известные художники выберут победителей конкурса детских рисунков «Разноцветные капли»

Новости
Известные художники выберут победителей конкурса детских рисунков «Разноцветные капли»


Росводресурсы объявляют о старте нового сезона Общероссийского конкурса детских тематических рисунков «Разноцветные капли – 2023». Приём работ завершится в ночь с 26 на 27 ноября по московскому времени. Итоги подведут 30 ноября. Обладатель Гран-при, которого выберут по результатам зрительского голосования, получит в подарок графический планшет со стилусом. Победители и призёры номинаций – умные колонки и электронные сертификаты для покупки товаров для творчества и электронных книг об изобразительном искусстве.

В этом году в конкурсе появились новые номинации: «Водная сказка» и «Жизнь в воде». Победителей в них определят члены Общественного совета при Росводресурсах. Лучшие работы в спецноминации «Любимый водоём» медиагруппы «Комсомольская правда» выберет шеф-редактор газеты, член Русского географического общества Евгений Сазонов.

Победителя спецноминации «Супергерой воды» назовёт глава Минприроды России Александр Козлов. Персонажи детских рисунков станут частью ведомственного комикса о защитниках воды. А работы финалистов номинации «Времена года» станут иллюстрациями ежегодного календаря Росводресурсов.

Также в составе жюри – руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, директор Департамента госполитики и регулирования в области водных ресурсов минприроды России Роман Минухин, руководитель Росвзаповедцентра минприроды России Дарья Мацук, народный художник РФ Никас Сафронов, известный стрит-арт художник, график Илья Архипов.

Полный список номинаций и правила приёма работ – на сайте рисуюводу.рф. Росводресурсы проводят конкурс «Разноцветные капли» с 2014 года. За это время от участников поступило более 78 тысяч работ.