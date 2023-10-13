Саратовская область вошла в Топ-5 рейтинга по развитию возобновляемой энергетики

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С 2020 года Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) проводит регулярный анализ инвестиционного климата субъектов РФ в данной области.Развитие зеленой генерации на территории субъектов РФ оценивается по широкому спектру критериев: регуляторная и инвестиционная среда, наличие природного потенциала, инфраструктуры и многим другим.В 2023 году АРВЭ обновила инвестиционный рейтинг субъектов ценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности по состоянию на 2022 год.«В регионе реализуется ряд проектов в этой области. Объем инвестиций в проекты в сфере «зеленой» энергетики в Саратовской области с 2017 по 2023 год составил более 8 млрд рублей, создано более 50 рабочих мест. В 2022 году суммарная мощность солнечной генерации в регионе перешагнула рубеж в 100 МВт. В этом году стартует строительство солнечной электростанции суммарной мощностью 72 МВт в Александрово-Гайском районе, она станет одной из мощнейших в регионе», - отметил министр инвестиционной политики Александр Марченко.Кроме того, сейчас компания «Десятый ветропарк ФРВ» реализует проект по строительству ветропарка мощностью около 190 МВт в Красноармейском районе. Завершить работы планируется в 2025 году.