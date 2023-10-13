В Год педагога и наставника Саратовский областной колледж искусств запустил марафон «Дань уважения»

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Первым гостей встречал замечательный педагог и музыкант Герман Александрович Алферов. Выпускник Саратовского музыкального училища, преподаватель народных инструментов, который много лет проработал в колледже.Среди его выпускников – профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Борис Арон, художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Парафраз» Саратовской областной филармонии им. А.Г. Шнитке Евгений Разживин, выпускники Саратовского областного колледжа искусств Алексей Климов и Владислав Федотов и многие другие известные музыканты.Гостей из родного учебного заведения Герман Александрович принял с радостью и с удовольствием делился воспоминаниями, а также секретами профессионального мастерства.«Более 60 лет я работал с учениками. Выпустил около 400 человек, многие из которых сейчас гастролируют по всему миру. Когда меня спрашивают, в чем секрет, я признаюсь, что просто любил своих учеников. Поэтому у нас и были такие результаты!», - рассказал Герман Александрович Алферов.Сейчас музыкальную династию Алферовых продолжают дочь и внучка, а многие его выпускники работают преподавателями.«Марафон организован не случайно, поскольку мы считаем одним из приоритетных направлений воспитания формирование духовности и нравственности среди молодежи. А это невозможно без уважительного отношения к старшему поколению, без трансляции опыта наставничества», - отметила министр культуры Наталия Щелканова.