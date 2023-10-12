В регионе продолжают ремонтировать дошкольные учреждения

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В прошлом году стартовала региональная программа «Развитие инфраструктуры образовательных учреждений», в которую вошли 100 детских садов. В этом году Губернатором области Романом Бусаргиным принято решение об увеличении финансирования программы для ремонта дополнительных 100 дошкольных учреждений, кроме тех, что уже отремонтированы к 1 сентября. Данный вопрос обсуждался на встрече главы региона с Президентом РФ Владимиром Путиным. В настоящий момент за счет дополнительных средств проводится ремонт в каждом районе области.Так, в Калининском районе в рамках региональной программы начинается ремонт сразу двух детских садов. Из них 3 миллиона рублей пойдут на ремонт детского сада №6 г. Калининска: ремонт кровли и фасада, замена окон. А в детском саду с. Свердлово на 1,5 миллиона рублей проведут ремонт водопровода и канализации, отопительной системы, частично заменят окна. На время проведения ремонта воспитанникам предоставили места в соседних детских садах.«Приятно смотреть, когда все вокруг преображается. Садик ремонтируют, тротуары делают. Настроение становится лучше, несмотря на осеннюю погоду»,- поделилась Ирина, мама воспитанника детского сада.В числе районов, где ремонтируют сразу несколько садиков, оказался также Татищевский. В Идолгском детском саду будут отремонтированы фасад здания, отмостка, входные группы. На ст. Курдюм заменят кровлю, окна, отремонтируют внутренние помещения и входную группу.«Благодарны руководству области за приятный подарок. Действительно, ремонт уже необходим. Родителям важно, чтобы в группах было тепло, а детям чтобы весело и уютно»,- рассказала бабушка воспитанника Ильи.А в Александрово-Гайском детском саду «Тополёк» приступили к капитальному ремонту. Уже завезен пиломатериал для новой кровли. Работы по демонтажу старой и монтажу новой крыши начнутся в ближайшие дни. Впереди замена 19 старых оконных блоков на современные пластиковые стеклопакеты и установка трех входных дверей. Кардинальные изменения ожидают и внутренние помещения детского сада – капитально будут отремонтированы потолок, стены, пол в группе, спальне и санитарной комнате, в последней установят детские унитазы, обновят канализацию.«Впереди большая работа! Нам придется немного потерпеть, но мы верим, что все получится. С нетерпением ждем окончания ремонтных работ»,- рассказала мама двух детей Елена.