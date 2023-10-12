Саратовские пенсионеры продлевают активное долголетие с помощью адаптивной физкультуры

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На сегодняшний день посещать такие залы могут получатели услуг 34 районных учреждений соцобслуживания.Занятия в залах адаптивной физкультуры укрепляют здоровье и увеличивают период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пенсионеров.В комплексном центре социального обслуживания населения Новоузенского района в рамках реализации новой технологии прошло очередное занятие.«Трижды в неделю мы посещаем зал адаптивной физкультуры и очень довольны результатом. Дома трудно выбрать время для занятий или отвлекает что-либо. А сюда мы приходим, как на праздник. Кроме того, что мы видим улучшение гибкости и выносливости, так мы еще можем общаться друг с другом, делиться новостями. В зале есть всё необходимое оборудование, что делает занятия еще увлекательнее», - рассказали получатели услуг Новоузенского центра социального обслуживания.Энгельсские пенсионеры также с большим удовольствием занимаются спортом в местном центре социального обслуживания, каждый раз изучая новые виды активности.Специальный комплекс лечебной физкультуры помогают спортсменам «серебряного» возраста не только восстановить своё здоровье, но и укрепить физическую форму. Особенностью лечебной физкультуры является индивидуальный подход к каждому. Тренировки проходят в оборудованном зале для занятий адаптивной физкультурой. Занятия проводятся под контролем специалиста центра, что позволяет избежать возможных травм при выполнении упражнений.Залы адаптивной физкультуры станут доступны получателям всех районных центров социального обслуживания к концу 2024 года.