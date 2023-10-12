Саратовские пенсионеры продлевают активное долголетие с помощью адаптивной физкультуры
Благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография» в комплексных центрах социального обслуживания населения внедряются новые социальные технологии, среди которых создание и модернизация залов для адаптивной физкультуры.
На сегодняшний день посещать такие залы могут получатели услуг 34 районных учреждений соцобслуживания.
Занятия в залах адаптивной физкультуры укрепляют здоровье и увеличивают период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пенсионеров.
В комплексном центре социального обслуживания населения Новоузенского района в рамках реализации новой технологии прошло очередное занятие.
«Трижды в неделю мы посещаем зал адаптивной физкультуры и очень довольны результатом. Дома трудно выбрать время для занятий или отвлекает что-либо. А сюда мы приходим, как на праздник. Кроме того, что мы видим улучшение гибкости и выносливости, так мы еще можем общаться друг с другом, делиться новостями. В зале есть всё необходимое оборудование, что делает занятия еще увлекательнее», - рассказали получатели услуг Новоузенского центра социального обслуживания.
Энгельсские пенсионеры также с большим удовольствием занимаются спортом в местном центре социального обслуживания, каждый раз изучая новые виды активности.
Специальный комплекс лечебной физкультуры помогают спортсменам «серебряного» возраста не только восстановить своё здоровье, но и укрепить физическую форму. Особенностью лечебной физкультуры является индивидуальный подход к каждому. Тренировки проходят в оборудованном зале для занятий адаптивной физкультурой. Занятия проводятся под контролем специалиста центра, что позволяет избежать возможных травм при выполнении упражнений.
Залы адаптивной физкультуры станут доступны получателям всех районных центров социального обслуживания к концу 2024 года.
На сегодняшний день посещать такие залы могут получатели услуг 34 районных учреждений соцобслуживания.
Занятия в залах адаптивной физкультуры укрепляют здоровье и увеличивают период активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пенсионеров.
В комплексном центре социального обслуживания населения Новоузенского района в рамках реализации новой технологии прошло очередное занятие.
«Трижды в неделю мы посещаем зал адаптивной физкультуры и очень довольны результатом. Дома трудно выбрать время для занятий или отвлекает что-либо. А сюда мы приходим, как на праздник. Кроме того, что мы видим улучшение гибкости и выносливости, так мы еще можем общаться друг с другом, делиться новостями. В зале есть всё необходимое оборудование, что делает занятия еще увлекательнее», - рассказали получатели услуг Новоузенского центра социального обслуживания.
Энгельсские пенсионеры также с большим удовольствием занимаются спортом в местном центре социального обслуживания, каждый раз изучая новые виды активности.
Специальный комплекс лечебной физкультуры помогают спортсменам «серебряного» возраста не только восстановить своё здоровье, но и укрепить физическую форму. Особенностью лечебной физкультуры является индивидуальный подход к каждому. Тренировки проходят в оборудованном зале для занятий адаптивной физкультурой. Занятия проводятся под контролем специалиста центра, что позволяет избежать возможных травм при выполнении упражнений.
Залы адаптивной физкультуры станут доступны получателям всех районных центров социального обслуживания к концу 2024 года.