12 октября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 12 октября
В регионе продолжают ремонтировать дошкольные учреждения
17:00 | 12 октября
Литературный фестиваль «Саратов книжный» представит лучшие детские книги
16:00 | 12 октября
Саратовские пенсионеры продлевают активное долголетие с помощью адаптивной физкультуры
15:00 | 12 октября
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Киргизией вырос на 16,8%
14:00 | 12 октября
Новая сельскохозяйственная мастерская для школьников открылась в Лысогорском районе
13:00 | 12 октября
На территории Балашовского лесничества посадили 2000 сеянцев сосны
12:00 | 12 октября
Представители ГЖИ и Энгельсской администрации обсудили организацию парковки для жителей с ограниченными возможностями здоровья
11:00 | 12 октября
Специалисты проверили доступность береговой полосы Волги в Энгельсском районе
10:00 | 12 октября
Публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2024-2026 годы пройдут 17 октября
09:00 | 12 октября
Железнодорожный переезд в посёлке Татищево Саратовской области будет временно закрыт 12 и 13 октября
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Литературный фестиваль «Саратов книжный» представит лучшие детские книги

Новости
Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина вновь собирает друзей и гостей на большой литературный фестиваль «Саратов книжный», который пройдет в нашем городе с 19 по 21 октября 2023 года.


- Фестиваль «Саратов книжный» - это возможность встречи с интересными известными людьми, мастерами своего дела, которые способны не только подарить яркие эмоции, но и многому научить, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Помимо Саратова, мероприятия пройдут в Энгельсе, Петровске, Лысых горах и поселке Дубки. Это будет способствовать увеличению охватываемой аудитории и более широкому распространению главной миссии фестиваля «Саратов книжный» – популяризации и поддержке детского чтения, развития у ребенка интереса к книге, как важному фактору формирования его мировоззрения, становления его культуры, развития творческих способностей и образовательного уровня.

Фестиваль проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на исторической сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселёва. Специальный гость – заслуженный деятель искусств России, композитор, бард, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, почётный член Академии образования России Григорий Гладков.

В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы с современными детскими и юношескими писателями: лауреатом Международной литературной премии имени П.П. Ершова Еленой Усачевой; писателем, педагогом, психологом Анной Гончаровой; журналистом и писателем Еленой Рыковой; финалистом литературной премии имени Э.Н. Успенского «Большая сказка» Ладой Кутузовой; поэтом, прозаиком, переводчиком и драматургом Машей Лукашкиной; писателем, переводчиком, педагогом Петром Волцитом; художником-иллюстратором Викторией Можаровой.

Гостей фестиваля ждет открытие в Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина выставки художника-иллюстратора Дениса Гордеева и его мастер–классы с детьми и подростками.

Запланированы мероприятия проекта «Большая экспедиция детского чтения, реализуемого Ассоциацией «Растим читателя» совместно с Российской государственной детской библиотекой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта для детей и руководителей детского чтения пройдут литературные встречи, интерактивные лекции, дискуссионные клубы, театрализованные чтения, квесты, викторины, художественные мастерские, интерактивные обучающие и образовательно-игровые занятия.

По итогам фестиваля с участием специалистов-наставников детского чтения состоится дискуссионный семинар «Большая экспедиция детского чтения: лучшие практики библиотек».