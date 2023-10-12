Литературный фестиваль «Саратов книжный» представит лучшие детские книги

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- Фестиваль «Саратов книжный» - это возможность встречи с интересными известными людьми, мастерами своего дела, которые способны не только подарить яркие эмоции, но и многому научить, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Помимо Саратова, мероприятия пройдут в Энгельсе, Петровске, Лысых горах и поселке Дубки. Это будет способствовать увеличению охватываемой аудитории и более широкому распространению главной миссии фестиваля «Саратов книжный» – популяризации и поддержке детского чтения, развития у ребенка интереса к книге, как важному фактору формирования его мировоззрения, становления его культуры, развития творческих способностей и образовательного уровня.Фестиваль проводится при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, министерства культуры Российской Федерации.Торжественная церемония открытия фестиваля состоится на исторической сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П.Киселёва. Специальный гость – заслуженный деятель искусств России, композитор, бард, член Союза композиторов и Союза кинематографистов России, почётный член Академии образования России Григорий Гладков.В рамках фестиваля пройдут творческие встречи и мастер-классы с современными детскими и юношескими писателями: лауреатом Международной литературной премии имени П.П. Ершова Еленой Усачевой; писателем, педагогом, психологом Анной Гончаровой; журналистом и писателем Еленой Рыковой; финалистом литературной премии имени Э.Н. Успенского «Большая сказка» Ладой Кутузовой; поэтом, прозаиком, переводчиком и драматургом Машей Лукашкиной; писателем, переводчиком, педагогом Петром Волцитом; художником-иллюстратором Викторией Можаровой.Гостей фестиваля ждет открытие в Областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. Пушкина выставки художника-иллюстратора Дениса Гордеева и его мастер–классы с детьми и подростками.Запланированы мероприятия проекта «Большая экспедиция детского чтения, реализуемого Ассоциацией «Растим читателя» совместно с Российской государственной детской библиотекой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках проекта для детей и руководителей детского чтения пройдут литературные встречи, интерактивные лекции, дискуссионные клубы, театрализованные чтения, квесты, викторины, художественные мастерские, интерактивные обучающие и образовательно-игровые занятия.По итогам фестиваля с участием специалистов-наставников детского чтения состоится дискуссионный семинар «Большая экспедиция детского чтения: лучшие практики библиотек».