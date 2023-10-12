12 октября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 12 октября
В регионе продолжают ремонтировать дошкольные учреждения
17:00 | 12 октября
Литературный фестиваль «Саратов книжный» представит лучшие детские книги
16:00 | 12 октября
Саратовские пенсионеры продлевают активное долголетие с помощью адаптивной физкультуры
15:00 | 12 октября
Внешнеторговый оборот Саратовской области с Киргизией вырос на 16,8%
14:00 | 12 октября
Новая сельскохозяйственная мастерская для школьников открылась в Лысогорском районе
13:00 | 12 октября
На территории Балашовского лесничества посадили 2000 сеянцев сосны
12:00 | 12 октября
Представители ГЖИ и Энгельсской администрации обсудили организацию парковки для жителей с ограниченными возможностями здоровья
11:00 | 12 октября
Специалисты проверили доступность береговой полосы Волги в Энгельсском районе
10:00 | 12 октября
Публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2024-2026 годы пройдут 17 октября
09:00 | 12 октября
Железнодорожный переезд в посёлке Татищево Саратовской области будет временно закрыт 12 и 13 октября
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Внешнеторговый оборот Саратовской области с Киргизией вырос на 16,8%

Новости
Министр экономического развития области Андрей Разборов принимает участие в работе юбилейной, десятой российско-киргизской межрегиональной конференции в Джалал-Абаде, посвященной развитию межрегионального сотрудничества России и Кыргызстана.

Программа включает посещение промышленных объектов, церемонию закладки Парка дружбы регионов России и Кыргызстана, выставку и панельные сессии.

Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана», с приветственным словом к участникам конференции обратились Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Также для представителей российских и кыргызских компаний пройдет Б2Б сессия, нацеленная на расширение сотрудничества между предпринимателями по направлениям деятельности: сельское хозяйство, строительство, горнодобывающая промышленность и энергетика, производство и дистрибуция одежды, туризм.

«Ключевым направлением взаимодействия Саратовской области с Киргизией являются торгово-экономические отношения. В первом полугодии 2023 года мы наблюдаем рост внешнеторгового оборота на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом экспорт увеличился на 20% по причине увеличения поставок черных металлов и прутков из железа. В целом экспорт преимущественно представлен бобовыми, химической и масложировой продукцией, изделиями из черных металлов, импорт – механическими устройствами и электрическим оборудованием», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.

Министр также отметил, что есть значительные резервы для укрепления сотрудничества: «С учетом старта в Кыргызстане крупных проектов в сфере энергетики, в том числе начало строительства крупной ТЭЦ в Джалал-Абадской области, у саратовских предприятий открывается дополнительный рынок для экспорта своих комплектующих. В рамках нацпроектов Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» мы окажем саратовским предпринимателям комплексную поддержку по выходу на внешние рынки».