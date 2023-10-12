Внешнеторговый оборот Саратовской области с Киргизией вырос на 16,8%

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Программа включает посещение промышленных объектов, церемонию закладки Парка дружбы регионов России и Кыргызстана, выставку и панельные сессии.Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Новые горизонты промышленной кооперации России и Кыргызстана», с приветственным словом к участникам конференции обратились Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.Также для представителей российских и кыргызских компаний пройдет Б2Б сессия, нацеленная на расширение сотрудничества между предпринимателями по направлениям деятельности: сельское хозяйство, строительство, горнодобывающая промышленность и энергетика, производство и дистрибуция одежды, туризм.«Ключевым направлением взаимодействия Саратовской области с Киргизией являются торгово-экономические отношения. В первом полугодии 2023 года мы наблюдаем рост внешнеторгового оборота на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом экспорт увеличился на 20% по причине увеличения поставок черных металлов и прутков из железа. В целом экспорт преимущественно представлен бобовыми, химической и масложировой продукцией, изделиями из черных металлов, импорт – механическими устройствами и электрическим оборудованием», - рассказал министр экономического развития области Андрей Разборов.Министр также отметил, что есть значительные резервы для укрепления сотрудничества: «С учетом старта в Кыргызстане крупных проектов в сфере энергетики, в том числе начало строительства крупной ТЭЦ в Джалал-Абадской области, у саратовских предприятий открывается дополнительный рынок для экспорта своих комплектующих. В рамках нацпроектов Президента России Владимира Путина «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство» мы окажем саратовским предпринимателям комплексную поддержку по выходу на внешние рынки».