Новая сельскохозяйственная мастерская для школьников открылась в Лысогорском районе

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Напомним, создание сельхозмастерской обсуждалось во время визита зампреда Правительства области – министра сельского хозяйства области Романа Ковальского в Лысогорский МР в январе текущего года. Мастерская организована в рамках реализации проекта «Гора самоцветов: создание профессиональных мастерских в сельских школах для освоения компетенций в сфере АПК», одним из разработчиков которого выступил специалист регионального минсельхоза Максим Новиков.Площадку для практических занятий предоставил глава К(Ф)Х Александр Жариков. Также на средства Александра Викторовича для сельских школьников было приобретено самое современное необходимое оборудование - интерактивная доска, ноутбуки, мультимедийное оборудование, двигатель МТЗ-80, набор ключей для слесарных работ и тиски.«Хочу поблагодарить руководство района за внимание к дополнительному образованию школьников, а Александра Викторовича Жарикова – за реальную помощь в организации работы сельхозмастерской. Губернатор области Роман Бусаргин неоднократно подчеркивал, что аграрная отрасль региона нуждается как в специалистах, так и в молодых рабочих кадрах. Уверен, что этот проект поможет ребятам полюбить сельское хозяйство и после обучения вернуться в родные села», - отметил Роман Ковальский.