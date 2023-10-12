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На территории Балашовского лесничества посадили 2000 сеянцев сосны

Новости
На территории Балашовского лесничества посадили 2000 сеянцев сосны

Балашовское лесничество провело лесовосстановительную акцию в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Акция проводится при поддержке Президента РФ Владимира Путина, а также в текущем году при поддержке Госкорпорации Росатом.

10 октября провели посадку более 2000 штук сеянцев сосны обыкновенной с открытой корневой системой на территории Балашовского лесничества на площади 0,5 гектара. Посадочный материал высшего качества вырастили в Балашовском лесопитомнике.

В мероприятии приняли участие специалисты профильных учреждений, Балашовский институт СГУ имени Н. Г. Чернышевского, ученики Репинской средней общеобразовательной школы МОУ, Молодая Гвардия города Балашов, волонтеры медколледжа и сельхозтехникума.

Всего в период осенних лесопосадочных работ в Балашовском лесничестве планируется провести лесопосадочные работы на площади 11,8 гектара. Для этого подготовлены 10 участков, где будут созданы дубовые и сосновые насаждения.

«Сегодня лесовосстановление приобретает особое значение. Вопросы сохранения и рационального использования лесных ресурсов России входят в число значимых приоритетов государства. На данный момент в области уже засажена лесными породами площадь более 3000 га. Осенние работы составляют 932 га леса на всей территории области. До 15 ноября планируется завершить все лесопосадочные работы», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.