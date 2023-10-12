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Представители ГЖИ и Энгельсской администрации обсудили организацию парковки для жителей с ограниченными возможностями здоровья

Новости
Вчера начальник Государственной жилищной инспекции области Владимир Томашенцев провел встречу с представителями комитета по ЖКХ администрации Энгельса, управляющей компании «Ломоносов» и инициативной группы ЖК «Традиция».



На прошлой неделе на личном приеме к руководителю ведомства обратилась жительница дома 25 по ул. Полтавская г. Энгельс по вопросу организации парковочного места для жителей с ограниченными возможностями здоровья.

На месте выяснилось, что жителями уже организовано соответствующее парковочное место вблизи от подъезда, в котором проживает заявительница. Однако было выражено опасение, что администрация произведет демонтаж установленного дорожного знака. Представители комитета по ЖКХ на встрече сообщили, что не планируют демонтировать данный знак.

Ранее на общем собрании собственниками был принят ряд решений: об ограничении заезда автотранспортных средств на территорию жилого комплекса, а также о переносе контейнерной площадки за пределы двора. «Все эти решения правомерны, так как жители могут распоряжаться сформированным под многоквартирным домом земельным участком. Сейчас у собственников возник ряд вопросов на стадии согласования места размещения площадки для сбора коммунальных отходов с органами местного самоуправления. Обозначили способы решения ситуации, остаюсь с жителями на связи до положительного заключения», - рассказал Владимир Томашенцев.