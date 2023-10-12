Специалисты проверили доступность береговой полосы Волги в Энгельсском районе
Во исполнение поручения Губернатора области 11 октября сотрудники министерства природных ресурсов и экологии области и комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района провели рейд в пределах береговой полосы р. Волга. Специалисты проверили, есть ли факты ограничения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе базами отдыха.
По результатам обследования более 50 земельных участков Энгельсского муниципального района вдоль береговой полосы р.Волги, в ряде случаев были зафиксированы факты нарушений требований законодательства.
Материалы рейдового обследования, содержащие указанные факты, будут направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер реагирования.
По результатам обследования более 50 земельных участков Энгельсского муниципального района вдоль береговой полосы р.Волги, в ряде случаев были зафиксированы факты нарушений требований законодательства.
Материалы рейдового обследования, содержащие указанные факты, будут направлены в компетентные органы для принятия соответствующих мер реагирования.