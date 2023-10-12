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Публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2024-2026 годы пройдут 17 октября

Новости
Публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2024-2026 годы пройдут 17 октября


Правительством региона на основании статей 13 и 32 Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в Саратовской области» проводятся публичные слушания по проекту закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Мероприятие состоится 17 октября 2023 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д. 72, зал заседаний Правительства области.

Аргументированные замечания и предложения по указанному проекту заинтересованные лица могут направить в министерство финансов области в письменном виде по адресу г. Саратов, ул. Московская, д. 72, к. 703 или на электронную почту minfin@saratov.gov.ru не позднее 10 часов 00 минут 16 октября 2023 года.

Зарегистрированные пользователи портала «Открытый бюджет Саратовской области» могут принять участие в обсуждении вопроса в разделе «Публичные слушания» (https://minfin.saratov.gov.ru/publichnye-slushaniya/2283-17-10-2023).

Трансляция мероприятия будет доступна по ссылке (https://rutube.ru/channel/24602980/).

С материалами к проекту закона Саратовской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» можно ознакомиться по ссылке (https://minfin.saratov.gov.ru/budget/zakon-o-byudzhete/zakon-ob-oblastnom-byudzhete/zakon-ob-oblastnom-byudzhete-2024-2026-g).