Железнодорожный переезд в посёлке Татищево Саратовской области будет временно закрыт 12 и 13 октября
В связи с ремонтными работами с 9:00 до 20:00 12 и 13 октября будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 814 км перегона Кологривовка – Татищево в посёлке Татищево Саратовской области (пересечение с улицей Крупской). Объезд возможен по путепроводу в направлении посёлка Светлый.
Кроме того, с 13 по 17 октября будут временно закрыты два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова.
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 13 октября с 14:20 до 16:25;
- 16 октября с 14:10 до 16:15;
- 17 октября с 11:20 до 16:20.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Также в связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова):
- 14 октября с 00:10 до 04:10;
- 17 октября с 12:40 до 14:40.
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Кроме того, с 13 по 17 октября будут временно закрыты два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова.
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 13 октября с 14:20 до 16:25;
- 16 октября с 14:10 до 16:15;
- 17 октября с 11:20 до 16:20.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Также в связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова):
- 14 октября с 00:10 до 04:10;
- 17 октября с 12:40 до 14:40.
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.