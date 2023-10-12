Железнодорожный переезд в посёлке Татищево Саратовской области будет временно закрыт 12 и 13 октября

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Кроме того, с 13 по 17 октября будут временно закрыты два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова.В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):- 13 октября с 14:20 до 16:25;- 16 октября с 14:10 до 16:15;- 17 октября с 11:20 до 16:20.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Также в связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с Песчано-Умётской улицей в Ленинском районе Саратова):- 14 октября с 00:10 до 04:10;- 17 октября с 12:40 до 14:40.Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.