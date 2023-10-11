Саратовский домрист завоевал бронзовую медаль на Дельфийских играх в Киргизии

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Юный талантливый музыкант, домрист, губернаторский стипендиат Кирилл Малямин завоевал бронзовую медаль на Семнадцатых молодежных Дельфийских играх государств-участников СНГ, которые проходят в эти дни в Киргизской Республике.Успех в конкурсной программе юный музыкант разделил со своим концертмейстером Светланой Ивановой. Для Кирилла это четвертая победа на главном фестивале искусств.В соревнованиях по 10 номинациям приняли участие 600 юношей и девушек от 10 до 25 лет в составе сборных, представляющих страны Содружества.В номинации «Народные инструменты. Домра» участвовал 21 музыкант. В жюри конкурса вошли 30 видных деятелей искусств, профессоров и докторов искусствоведения СНГ.