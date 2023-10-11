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Пенсионеры области приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант»

Новости
Пенсионеры области приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант»


Получатели социальных услуг комплексных центров социального обслуживания населения области приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Цифровой диктант». Эта акция признана самой масштабной в России проверкой знаний в области цифровой грамотности.

Акция дает возможность участникам узнать уровень своих цифровых компетенций, пройти работу над ошибками, а также сформировать личную стратегию развития недостающих знаний и навыков.

В тестировании уже приняли участие 296 получателей услуг из 39 центров социального обслуживания населения Саратовской области. Наибольшее количество участников было из Ивантеевского, Краснокутского районов, города Саратова. А лидерами по уровню цифровой грамотности населения в этом году стали Балаковский, Духовницкий, Федоровский и Хвалынский районы.

«Я прошла тестирование для своей возрастной категории – людей старшего возраста. Вопросы касались информационной безопасности, умения пользоваться приложениями на смартфоне и планшете, общения в социальных сетях. В конце тестирования я узнала свой уровень цифровой грамотности, а также направления, где необходимо «подтянуть» знания. Было очень интересно и познавательно», - поделилась впечатлениями Лариса Николаевна из Балаковского центра соцобслуживания.

По результатам пройденного тестирования каждый участник получил именной сертификат, подтверждающий участие в «Цифровом диктанте».

Присоединиться к акции и пройти диктант в онлайн-режиме может любой желающий до 15 октября на официальном сайте акции.