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16 октября стартует Всероссийская акция «Посвящение учителям»

Новости
16 октября стартует Всероссийская акция «Посвящение учителям»


С 16 по 22 октября 2023 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника.

2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

С 16 по 22 октября школьникам предлагают записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования - видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.

Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках, которые оказали влияние на их творческую жизнь.

По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».