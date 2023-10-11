16 октября стартует Всероссийская акция «Посвящение учителям»

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С 16 по 22 октября 2023 г. в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Посвящение учителям», приуроченная к Году педагога и наставника.2023 год Указом Президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.С 16 по 22 октября школьникам предлагают записать совместный со своим учителем видеоролик с прочтением любимого стихотворения, а учащимся детских музыкальных школ и других учреждений дополнительного образования - видеоролик с совместным исполнением инструментального или вокального музыкального произведения и опубликовать запись в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #учителькдш.Также в рамках акции известные деятели культуры и искусства России расскажут о своих учителях и наставниках, которые оказали влияние на их творческую жизнь.По итогам акции члены жюри выберут 30 наиболее интересных поэтических работ и 30 музыкальных. Победители получат сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников», а лучшие исполнения войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».