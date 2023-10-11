На Балаковской АЭС запустили в эксплуатацию пускорезервную котельную после масштабной модернизации

просмотров: 109

Балаковская АЭС завершила масштабную модернизацию пускорезервной котельной, предназначенной для производства пара для энергоблоков и снабжения теплом промышленной площадки предприятия.Пускорезервная котельная, введенная в эксплуатацию 40 лет назад, прошла полный курс технического «омоложения»: от заливки нового фундамента до полной замены тепломеханического и электротехнического оборудования. Одной из ключевых операций в рамках модернизации стала замена отработавших ресурс мазутно-газовых котлов на современные и прогрессивные с точки зрения экологической безопасности котлы – они работают исключительно на природном газе.«Уникальные по своим параметрам и характеристикам паровые котлы Е-50-1,4-250Г изготовлены по индивидуальному заказу на нашем российском Бийском котельном заводе, – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации общестанционных объектов Балаковской АЭС Сергей Гончаренко. – Они укомплектованы низкотоксичными газовыми горелками, что позволяет снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. Пускорезервная котельная – важнейший объект в обеспечении безопасной и бесперебойной работы атомной станции. Производимый ПРК пар необходим практически на всех этапах жизненного цикла АЭС – в период строительства, эксплуатации, консервации, а также на случай аварийного отключения энергоблоков».В модернизации пускорезервной котельной Балаковской АЭС были задействованы сотни специалистов самой атомной станции, Атомэнергопроекта, Балаковоатомэнергоремонта. Строительные, монтажные и пуско-наладочные работы проведены в кратчайшие сроки – всего два с небольшим года потребовалось специалистам, чтобы полностью заменить устаревшее оборудование на новое.«Работу начали с фундамента – залили 500 кубометров бетона, – рассказал директор Балаковоатомэнергоремонта Анатолий Бурлаков. – Смонтировали более 200 тонн металлоконструкций, осуществили монтаж котлов, основного оборудования, технологических трубопроводов, масса которых составляет более 170 тонн, сварили свыше 10 тысяч стыков. Балаковоатомэнергоремонт выполнил и пуско-наладочные работы на объекте, мы получили колоссальный опыт, который показал, что нашим специалистам по плечу самые сложные задачи».Запуск в эксплуатацию обновленного объекта – завершающий этап на пути получения атомной станцией лицензии на продление срока службы самого молодого балаковского энергоблока – №4. Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих блоков предусматривает Федеральная целевая программа по развитию атомной энергетики России.