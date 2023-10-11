Правительство поможет Саратовской области с обновлением электротранспорта

просмотров: 110

Подписано распоряжение о выделении более 700 млн рублей Саратовской области, где реализуется проект по реконструкции трамвайной сети и обновлению подвижного состава.Благодаря федеральным средствам в 2023–2024 годах будут закуплены новые трамваи для столицы региона – Саратова. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей города.Вопрос обновления и развития инфраструктуры для общественного электротранспорта обсуждался в ходе встречи Михаила Мишустина с работниками трамвайного депо Кировского района Саратова, которая состоялась во время рабочей поездки Председателя Правительства в Саратовскую область в сентябре 2021 года.