56 фильмов прислали на «Киновертикаль» юные жители Саратовской области

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9 октября в Саратове стартовал Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль» и опубликована его программа.«В шорт-лист фестиваля вошли 228 лент от 782 российских киноавторов и 261 зарубежного. Лидерами по количеству фестивальных работ стали Санкт-Петербург, Москва и Саратовская область. Ребята из нашего региона в этом году прислали на «Киновертикаль» 56 фильмов. Самыми активными стали киноавторы из Саратова, Балаковского и Энгельсского районов», - рассказала на пресс-конференции министр культуры области Наталия Щелканова.По словам исполнительного директора фестиваля Ирины Бережной, «Киновертикаль» прошла путь от городского конкурса до международного Интерес к фестивалю проявляет молодежь из разных уголков России: Хабаровска и Владивостока, Краснодара и Калининграда, Екатеринбурга и Москвы».В этом году в фестивальной программе появились новшества. Так, «вечерняя программа «Кино/Музыка/Танцы» - это новый фестивальный формат. Для выполнения главной миссии проекта (сохранение и передача культурного кода) организаторы соединили три творческих вектора, к которым наиболее тяготеют подростки и молодежь: кино, музыка и танец. Музыканты исполнят песни своего авторства и каверы, популярные в молодежной среде», - отметила художественный руководитель фестиваля Ирина Шатылко.В рамках образовательной программы пройдут лекции кинокритика Егора Москвитина, философа и киноведа Александра Павлова, режиссера Антона Богданова и многих других.Напомним, «Киновертикаль 2023» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.