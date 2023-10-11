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С начала реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в области возведено 72 ФАПа

Новости
В общей сложности в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, с 2019 года в сельских населенных пунктах было введено в эксплуатацию 72 фельдшерско-акушерских пункта.
С начала реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в области возведено 72 ФАПа

В селе Скатовка Ровенского района ФАП был построен в 2022 году. До этого жителям оказывалась медицинская помощь приходящим фельдшером соседнего села в Доме культуры села.

Новый ФАП оснащен всем необходимым медицинским оборудованием, мебелью, медицинская помощь здесь оказывается 900 жителям, 328 из которых – дети, фельдшером и медсестрой. В ФАПе ведется розничная торговля лекарственными препаратами, в том числе и по заявкам жителей, льготные категории граждан также обеспечиваются лекарственными препаратами.

«Возведение ФАПов, особенно в тех населенных пунктах, где их раньше не было, позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи на отдаленных территориях. В 2023 году реализуются мероприятия по приобретению и монтажу 20 модульных конструкций: 16 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий, в том числе и в рамках опережающего финансирования. Спустя год работы этого ФАПа можно с уверенностью сказать, что за время его функционирования наблюдается положительная динамика в показателях снижения смертности на территории села, уменьшение количества вызовов скорой медицинской помощи. В адрес районной больницы поступают благодарности от жителей села. Фельдшер и медсестра - высокопрофессиональны, они работают в медицинской информационной системе, данные ЭКГ с помощью единой системы передают в районную больницу для последующей оперативной расшифровки результатов. Это и есть видимые результаты национального проекта «Здравоохранение»», - подчеркнул министр здравоохранения Олег Костин.