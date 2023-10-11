Алгайскую школу подключили к газовым сетям в рамках догазификации

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По видеосвязи секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак отметил важность этого события и первые практические успехи совместной работы, которые ведут к улучшению качества жизни граждан.Для газификации алгайской школы специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» построили надземный газопровод низкого давления, а также выполнили пуско-наладочные работы в новой котельной.«Масштабная программа догазификации в Саратовской области реализуется с 2021 года. В ней участвуют даже самые отдаленные территории. Очень важно, что подключаются и социальные объекты, как эта школа, в которой учатся около 400 детей. Теперь у образовательного учреждения есть своя автономная котельная», - сказал губернатор Роман Бусаргин и добавил, что до конца 2025 года в регионе по программе догазификации будут обеспечены газом 4622 домовладения.После глава региона посетил саму школу, осмотрел прилегающую территорию.