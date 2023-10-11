Алгайскую школу подключили к газовым сетям в рамках догазификации
Школа №2 в Александровом Гае стала одним из первых социальных объектов в России, который был подключен к газовым сетям в рамках догазификации. Новая котельная была построена по федеральной программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным.
По видеосвязи секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак отметил важность этого события и первые практические успехи совместной работы, которые ведут к улучшению качества жизни граждан.
Для газификации алгайской школы специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» построили надземный газопровод низкого давления, а также выполнили пуско-наладочные работы в новой котельной.
«Масштабная программа догазификации в Саратовской области реализуется с 2021 года. В ней участвуют даже самые отдаленные территории. Очень важно, что подключаются и социальные объекты, как эта школа, в которой учатся около 400 детей. Теперь у образовательного учреждения есть своя автономная котельная», - сказал губернатор Роман Бусаргин и добавил, что до конца 2025 года в регионе по программе догазификации будут обеспечены газом 4622 домовладения.
После глава региона посетил саму школу, осмотрел прилегающую территорию.
По видеосвязи секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Турчак отметил важность этого события и первые практические успехи совместной работы, которые ведут к улучшению качества жизни граждан.
Для газификации алгайской школы специалисты «Газпром газораспределение Саратовская область» построили надземный газопровод низкого давления, а также выполнили пуско-наладочные работы в новой котельной.
«Масштабная программа догазификации в Саратовской области реализуется с 2021 года. В ней участвуют даже самые отдаленные территории. Очень важно, что подключаются и социальные объекты, как эта школа, в которой учатся около 400 детей. Теперь у образовательного учреждения есть своя автономная котельная», - сказал губернатор Роман Бусаргин и добавил, что до конца 2025 года в регионе по программе догазификации будут обеспечены газом 4622 домовладения.
После глава региона посетил саму школу, осмотрел прилегающую территорию.