В засушливых районах Заволжья подходит к завершению осенняя закачка воды в пруды и водоемы

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«К 10 октября завершены работы в Федоровском и Энгельсском муниципальных районах. В семи районах области работы продолжаются», - сообщил сегодня зампред Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.Более чем на 90% заполнились пруды и водоемы засушливых Краснопартизанского и Ершовского районов, на 86,5% - Александрово-Гайского. В Питерском районе выполнено более половины от необходимого объема работ.В Новоузенском районе наполняют волжской водой пруды Верхняя Дюра и Дюркский, в Краснокутском продолжаются работы на Ахмато-Лавровском водохранилище, в Балаковском МР закачивают воду в пруд Озеро Лебяжье Быково-Острогского МО.Всего в осенне-зимний период предстоит закачать 80 прудов и 10 водохранилищ. К сегодняшнему дню закачано 9653,6 куб. м. воды, что составляет 86,5% от необходимого объема в 11 315,8 куб. м. «Благодаря областному финансированию – губернатором области Романом Бусаргиным на эти цели было выделено 50 млн рублей – работы проходят в соответствии с графиком и будут завершены в установленные сроки», - уточнил Роман Ковальский.