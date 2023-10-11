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В образовательных учреждениях региона начался отопительный сезон

Новости
В образовательных учреждениях региона начался отопительный сезон


В регионе началось подключение объектов социальной сферы к отоплению – школ, детских садов, организаций дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования, интернатных учреждений и общежитий. Во всех учреждениях образования проведены проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг., получены паспорта готовности.

Мониторинг температурного режима проводится учредителем ежедневно.

В настоящий момент к теплоснабжению подключены уже 74,4% объектов, из которых: 76% - школ, 78%– детских садов, 41% учреждений дополнительного образования. Также отопительный сезон начался в 75% учреждениях среднего профессионального образования, 80% в интернатных учреждений, 87,1% в общежитиях СПО.

Также важно отметить, что все образовательные учреждения, которые имеют собственные котельные, уже подключились к отоплению.

Вхождение в отопительный сезон находится на контроле министерства образования Саратовской области. При поступлении информации о нарушении температурного режима учреждение проверяется незамедлительно. Сообщить о нарушениях или при возникновении дополнительных вопросов Вы можете обратиться в министерство образования по телефону 8(8452) 23-43-69.